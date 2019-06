Von Baby-Pfunden keine Spur! Jasmin Lekuderes Leben steht seit Mitte Mai Kopf. Da wurde die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin von 2016 nämlich zum ersten Mal Mutter. Seither hält sie die Fans auf ihren Social-Media-Kanälen nur zu gerne über den glücklichen Mami-Alltag mit ihrer kleinen Maus Malia Saida auf dem Laufenden. Dort bewies sie jetzt auch: In Sachen After-Baby-Body läuft bei Jasmin wohl alles mehr als rund!

Wahnsinn! Erst gut zwei Wochen ist es her, dass Jasmin ihre Tochter auf der Welt begrüßen durfte. Ihrer Figur sieht man das aber mal so gar nicht an! In ihrer Instagram-Story präsentiert die 23-Jährige auf einem coolen Spiegel-Selfie im Aufzug ihren flachen Bauch. Frech streckt die Schönheit die Zunge raus, formt mit der einen Hand ein Peace-Zeichen und hält lässig mit der anderen ihr T-Shirt hoch.

Auch wenn Jasmin nur zu gerne Mama-Baby-Updates gibt und kein Problem damit hat, ihren Körper auf der Plattform zur Schau zu stellen – Fotos von ihrem Kind werden die Follower erst mal nicht zu Gesicht bekommen. Das verriet die Brünette bereits kurz nach der Geburt auf ihrem Account: "Ich werde bestimmt ein Foto posten und sie euch zeigen, aber ich nehme mir 40 Tage Zeit dafür."

Instagram/jasminleonie.official Jasmin Lekudere

Instagram / jasminleonie.official Ex-GNTM-Kandidatin Jasmin mit ihrem Baby

Instagram / jasminleonie.official Jasmin Lekudere, Ex-GNTM-Kandidatin

