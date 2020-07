Erwartet Jasmin Lekudere etwa schon Baby Nummer zwei? Das Model, das vor allem durch die Teilnahme bei Germany's next Topmodel vor vier Jahren große Bekanntheit erlangte, wurde im Mai 2019 zum ersten Mal Mutter. Nun lassen neue Schnappschüsse vermuten, dass Töchterchen Malia Saida vielleicht bald ein Geschwisterchen bekommen könnte. Denn auf den Aufnahmen scheint Jasmins Bauch runder geworden zu sein!

Auf Instagram hat Jasmin zwei Storys geteilt, die den Anschein erwecken, dass sie momentan erneut schwanger sein könnte. In dem ersten Netz-Post zeigt sich die Laufstegschönheit, wie sie gemeinsam mit ihrem Nesthäkchen in einem Freibad die Sonne genießt und sich ein paar Snacks gönnt. Der Blick fällt dabei sofort auf den gestreiften Badeanzug der 23-Jährigen, in dem ihr sonst so megaflacher Bauch deutlich gewölbt erscheint.

Der zweite Insta-Beitrag gibt noch mehr Anlass zu Baby-Spekulationen: Jasmin stellt darin ihre nackte Körpermitte zur Schau, die ihr Wonneproppen fröhlich mit seiner kleinen Hand streichelt. Den dreisekündigen Clip kommentiert die TV-Bekanntheit lediglich mit einem Wort: "Schwesternzeit!" Sind die beiden Posts wirklich Indizien für eine erneute Schwangerschaft?

Instagram / jasminleonie.official GNTM-Jasmin und Töchterchen Malia Saida

Instagram/jasminleonie.official Jasmin Lekudere

Instagram / jasminleonie.official Jasmin Lekudere im Juni 2019



