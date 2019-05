Was für eine Schock-Nachricht! Vergangenen Montag verstarb Formel-1-Legende Niki Lauda (✝70) im Kreise seiner Liebsten. Er sei friedlich eingeschlafen, erklärte seine Familie in der Nacht auf Dienstag in einer E-Mail. Der Sportler hatte immer wieder gesundheitliche Rückschläge einzustecken, musste zuletzt nach einer Grippe-Erkrankung im Januar im Krankenhaus behandelt werden. Doch er schaffte es, sich wieder zurückzukämpfen. Vor wenigen Wochen überlegte der Unternehmer sogar, wieder auf die Rennbahn zurückzukehren.

"Ich denke über ein Comeback nach. Was haltet ihr von dieser Idee?" Diese Frage richtete der 70-Jährige erst Anfang des Monats an seine mittlerweile über 10.000 Instagram-Follower (Stand: 21. Mai 2019). Dazu postete der Sportstar ein Foto von sich und seinem Mercedes-Kollegen Nico Rosberg (33) – Niki trug sogar seinen legendären roten Rennanzug. Den hatte er im Jahr 1985 nach seinem dritten WM-Titel vorerst an den Nagel gehängt.

Seine Community zeigte sich von der Idee begeistert und versah das Foto mit vielen Likes und befürwortenden Kommentaren. Doch nun blieb seinen Fans nur noch der Abschied von der einstigen Legende: "Ich hätte mich so für dich gefreut, wenn du noch einmal ein Rennen gefahren wärst. Mach es gut."

Getty Images Niki Lada im Januar 2018

Getty Images Niki Lauda im Juli 2016

Getty Images Niki Lauda im Oktober 2015



