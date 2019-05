Hardy Krüger jr. (51) genießt das Leben in seiner Patchwork-Familie in vollen Zügen! Seit März vergangenen Jahres ist der Schauspieler mit der PR-Agentin Alice Rößler verheiratet. Bei der Trauung waren auch die vier Kinder mit dabei, die der Frauenschwarm mit in die Beziehung gebracht hatte – ebenso wie die drei Sprösslinge der brünetten Geschäftsfrau. Eine Tochter seiner Ehefrau wird Hardy jetzt sogar adoptieren!

Im Bunte-Interview plaudert der 50-Jährige über die geplante Adoption der 19-Jährigen: "Aus Liebe zu meiner Frau adoptiere ich ihre Tochter Antonia. Sie ist dann unser gemeinsames Kind, wird meinen Namen tragen und muss nicht länger ohne Vater sein – wir freuen uns schon alle sehr auf diesen wichtigen Schritt." Antonias leiblicher Vater kam schon vor ihrer Geburt bei einem Unfall ums Leben. Deshalb kenne sie das Gefühl nicht, einen "echten Papa" zu haben, schildert Hardy.

Der ehemalige "Forsthaus Falkenau"-Darsteller verrät auch, warum ihm der Schritt so wichtig ist. "Es ist mir ein Bedürfnis, ein Zeichen zu setzen und sie als mein Kind anzunehmen", begründet er seine Adoptions-Entscheidung. Den Entschluss fasste er im Thailand-Urlaub, wo er mit Alice pünktlich zum ersten Hochzeitstag entspannte.

Getty Images Alice und Hardy Krüger jr. im Oktober 2018 in München

Getty Images Hardy Krüger jr. im November 2018 in Berlin

Getty Images Hardy Krüger Jr. und Alice Krüger im März 2019 in Berlin

