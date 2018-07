Doppelt hält eben besser! Das scheinen sich Hardy Krüger Jr. (50) und seine Liebste Alice Rößler zu denken. Der Schauspieler und seine Managerin schweben derzeit im absoluten Patchwork-Glück. Erst im Januar hatte das Pärchen seine Verlobung bekannt gegeben – knapp drei Monate später waren die beiden dann auch schon verheiratet. Klammheimlich und im kleinen Kreis hatten sie sich im idyllischen österreichischen Seefeld die ewige Treue geschworen. Und als ob eine Zeremonie nicht genug wäre, wollen sch die beiden gleich noch einmal das Jawort geben.

Das Leben als frischgebackenes Ehepaar genießen der 50-Jährige und die PR-Agentin aktuell so sehr, dass sie bereits planen, ihr Ehegelübde zu erneuern. Im Interview mit Closer verriet der "Forsthaus Falkenau"-Star: "Das ging alles so schnell und es herrschte so viel Trubel, dass wir gesagt haben, nun machen wir es noch mal zu zweit – nur wir allein und ganz romantisch."

Während der Schauspieler vier leibliche Kinder und eine Adoptivtochter mit in die Beziehung brachte, ist die brünette Geschäftsfrau dreifache Mutter. Die Sprösslinge sollen bei der romantischen Sause im März allesamt versammelt gewesen sein. Nach dem freudigen Familienfest ging es für Hardy und Alice schließlich in die Flitterwochen nach Mauritius.

Instagram / hardykruegerjr Hardy Krüger Jr. und Alice Rößler auf dem Filmfest München 2018

WENN.com Hardy Krüger Jr. auf dem Filmfest München 2015

Instagram / hardykruegerjr Alice Rößler und Hardy Krüger Jr. in den Flitterwochen auf Mauritius

