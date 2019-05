Kommt es im großen Germany's next Topmodel-Finale etwa zu einem Ringtausch? Am kommenden Donnerstag findet im ISS Dome in Düsseldorf der große Modelshowdown von Heidi Klums (45) Castingshow statt. Vorab gab die Modelmama eine kleine Pressekonferenz und teaserte an, dass es zu einem ziemlich romantischen Moment kommen könnte: Wird etwa nicht nur das neue Topmodel verkündet, sondern sogar eine Ehe vor einem Millionen-Publikum geschlossen?

Promiflash war auf dem GNTM-Pressetermin vor Ort, bei dem Heidi fleißig über das Finale und ihre verbliebenen Kandidatinnen plauderte. Darauf angesprochen, wie sie den bei der Show auftreten würde, antwortete die 45-Jährige verheißungsvoll: "Vielleicht wird es eine Hochzeit geben! Vielleicht eine unserer Kandidatinnen." Teilnehmerin Sayana, die schon lange mit ihrem Partner Prash liiert ist, könnte aber nicht sein, schließlich sei sie noch nicht einmal mit ihrem Freund verlobt!

Hat sich die Modelmama etwa wegen ihres eigenen Verlobungsglücks mit Tom Kaulitz (29) zu diesem möglichen Show-Hammer inspirieren lassen? "Vielleicht", ließ sie die anwesende Presse schmunzelnd im Unwissen. Für eine vermeintliche Eheschließung kann eigentlich nur Kandidatin Theresia Fischer infrage kommen. Sie hatte bereits Anfang Mai verraten, dass sie ihrem Verlobten Thomas Behrend bald das Jawort geben wird. Oder wird Heidi etwa selbst ihrem Tom live im TV den Ring an den Finger stecken?! Das werden die Zuschauer wohl erst am Donnerstag erfahren.

