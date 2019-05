Die Hochzeit von Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin Theresia Fischer und ihrem Verlobten Thomas Behrend steht kurz bevor. Schon, als Theresia noch als Nachwuchsmodel in der Show über den Laufsteg schwebte, gab sie bekannt: Sie werde ihren Liebsten noch in diesem Jahr heiraten. In die richtige Stimmung scheint sie sich jetzt schon zu bringen: Theresia posiert in dem einen oder anderen Brautkleid!

Auf Instagram gibt die Blondine Einblicke in ein Shooting für das Brautmode-Label Cocomelody. Zu den Fotos, die sie in opulenten weißen Roben zeigen, schreibt sie: "Oh mein Gott, ich kann kaum noch schlafen, nur noch wenige Wochen bis zu unserer Hochzeit." Ob eines der Traumkleider tatsächlich dem Brautlook der 26-Jährigen entsprach, behält Theresia allerdings für sich. Ihr Zukünftiger Thomas ist da schon redseliger.

Gegenüber Promiflash schwärmt der Filmemacher: "Ich bin sicher, es wird eine richtige Traumhochzeit. Das Wichtigste aber bleibt meine Braut selbst." Sie würden schon jetzt mitten in den Vorbereitungen für den großen Tag stecken. Klar, dass der Bräutigam in spe so kurz vor der Trauung besonders verliebt ist. "Ein Leben ohne Theresia kann ich mir nicht mehr vorstellen", betont der 55-Jährige.

privat Model Theresia Fischer mit Partner Thomas Behrend

© Cocomelody Model Theresia Fischer

privat Thomas Behrend mit GNTM-Kandidatin Theresia Fischer

