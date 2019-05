Das deutsche Model Victoria Jancke (28) folgt seinen Träumen! Der Grund für die Pläne: Hinter der Wahlhamburgerin liegen zwei Schicksalsschläge. 2017 hatte die Blondine einen schweren Fahrradunfall, bei dem sie von einem LKW mitgeschleift wurde. Im Oktober 2018 musste sich die Laufstegschönheit dann einer OP unterziehen, bei der Zellen in der Vorstufe zum Gebärmutterhalskrebs entfernt wurden. Jetzt will Victoria ihre zweite Chance nutzen und ein neues Leben in Los Angeles beginnen – inklusive Hollywood-Karriere!

Wie Bild berichtet, wird das gefragte Model ab Juli nicht mehr in seiner bisherigen Wohnung in Hamburg leben, sondern in Los Angeles im sonnigen Kalifornien – einen Modelvertrag über drei Jahre habe die Beauty dort schon in der Tasche. Außerdem wird die 28-Jährige Schauspielunterricht nehmen. "Wenn ich auf dem Sterbebett liege, möchte ich alles erreicht haben, was ich mir vorgenommen habe. Schauspiel ist die Liebe meines Lebens", verrät sie weiter im Interview.

Victoria hat für sich auch schon das perfekte Filmgenre entdeckt. "Ich habe mir eine perfekte Nische gesucht – nämliche Actionfilme. Deshalb habe ich auch mit Mixed Martial Arts angefangen", erzählte die Sportskanone bereits im Januar im Gespräch mit Boulewahr. In Amerika suche man Actiondarstellerinnen, die über 1,80 m groß sind. "Und für Actionfilme ist das schon vorteilhaft, wenn ich da dann mit meinen langen Beinen rumfuchteln kann", berichtete sie.

Instagram / victoria.jancke Victoria Jancke im Februar 2019 auf dem Hollywood Walk of Fame

AEDT/WENN.com Victoria Jancke im Mai 2019 beim Deutschen Filmpreis in Berlin

Instagram / victoria.jancke Victoria Jancke im Mai 2019 in Deutschland

