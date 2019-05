Matthias Schweighöfer (38) und Ruby O. Fee (23) können gar nicht genug voneinander bekommen! Seit Ende Januar sind die beiden Schauspieler offiziell ein Paar, mit Liebesbekundungen und gemeinsamen Red-Carpet-Auftritten hielten sie sich seitdem jedoch eher zurück. Aktuell genießen die zwei die kalifornische Sonne in Los Angeles und präsentierten sich dort am Sonntagabend bei einer Gala den Fotografen. Matthias schoss an dem Abend auch ein Pärchen-Selfie und teilte es jetzt mit seinen Fans!

Das Bild postete der gefeierte Regisseur in seiner Instagram-Story. Auf dem Schnappschuss küsst er seine Ruby im Saal der American Icon Awards in Beverly Hills auf die Wange und die Leinwand-Schönheit lächelt verliebt in die Kamera. An dem Abend wurden TV-Stars, Athleten, Musiker und Menschenrechtler ausgezeichnet. Wie Matthias in seiner Story filmte, hielt beispielsweise Schauspieler Robert De Niro (75) die Laudatio für die Hollywood-Legende Al Pacino (79).

Dem Anlass entsprechend kam das deutsche Film-Paar elegant gekleidet zu der Gala. Ruby trug ein bodenlanges, graublau glänzendes Satin-Kleid. Ihre Haare hatte die 23-Jährige locker hochgesteckt. Matthias hingegen überzeugte in einem schwarzen Satin-Anzug mit weißem Hemd. Was haltet ihr von dem Kuss-Selfie der beiden? Stimmt in der Umfrage ab.

Action Press / MediaPunch Ruby O. Fee und Matthias Schweighöfer im Mai 2019 in Beverly Hills

Action Press / MediaPunch Ruby O. Fee und Matthias Schweighöfer im Mai 2019 bei den American Icon Awards

Action Press / Future Image Ruby O. Fee und Matthias Schweighöfer im Februar 2019 in Berlin

