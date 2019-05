Bittere Enttäuschung für alle Game of Thrones-Fans in China! Der Handelsstreit mit den USA scheint sich jetzt auch auf die Entertainment-Branche auszuwirken. Das Ergebnis: Millionen chinesische Fans warteten am Sonntag vergeblich auf den Start der finalen Episode "Der Eiserne Thron". Statt der erhofften Antworten gab es nur die knappe Mitteilung, dass die Sendung aufgrund von Übertragungsproblemen verschoben wird. In China ist das große GoT-Finale ausgefallen!

Wie das Wall Street Journal berichtet, überraschte der Streamingdienst Tencent die megagespannten Fans mit der simplen Botschaft: "transmission medium problems". Über den Kurznachrichtendienst Twitter soll rund eine Stunde vor der geplanten Ausstrahlung zudem mitgeteilt worden sein, dass "in Kürze" ein neuer Ausstrahlungstermin bekannt gegeben werde. Die Enttäuschung bei den Fans habe sich später in Wut entladen. Viele Nutzer drohten mit Kündigung und forderten bereits gezahlte Gebühren zurück.

Der US-Lizenzgeber HBO dementierte dem Zeitungsbericht zufolge, dass es Probleme bei der Übertragung gegeben habe. Offenbar habe die chinesische Regierung Tencent vor dem Hintergrund der Handelsspannungen an der Ausstrahlung gehindert. Um die genauen Gründe zu erfahren, müsse man sich direkt an den Streamingdienst wenden. Entsprechende Versuche des Wall Street Journal sollen bisher allerdings ins Leere gelaufen sein. In den USA hatte das GoT-Finale nach Angaben von HBO 19,3 Millionen Zuschauer, ein Rekordwert in der Geschichte des Senders.

Getty Images Die Hauptdarsteller von "Game of Thrones" im April 2019

WENN Isaac Hempstead-Wright in "Game of Thrones"

WENN Emilia Clarke als Daenerys Targaryen in "Game of Thrones"

