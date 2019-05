Seit Oktober vergangenen Jahres spielt Madeleine Krakor (35) bei Alles was zählt die Kosmetikerin Steffi König. Mit ihrer Rolle in der beliebten Vorabendserie ist sie nicht nur ins Rampenlicht gerückt, sondern auch ins Interesse der Öffentlichkeit. Nun erntet die Schauspielerin im Netz wie im Alltag oft Kritik – für ihre weibliche Figur. Zunächst war das ein krasser Schock für Madeleine, doch nun betonte sie: Sie lässt sich von den Hater-Kommentaren nicht unterkriegen.

In den sozialen Netzwerken werde sie oft als "wohlgenährter Kumpeltyp" bezeichnet. Das sind Aussagen, die auch an der selbstbewussten Powerfrau nicht spurlos vorbeigehen. "Die nagen am Selbstbewusstsein und tun manchmal weh. Es ist wie ein kleiner Stich ins Herz", erklärte Madeleine. Doch die 35-Jährige stellte klar, dass sie einer "normalen Durchschnittsfrau" entspricht. Und nur, weil sie im Fernsehen zu sehen sei, gebe das den Leuten nicht das Recht, auf sie "draufzuhauen".

Aber nicht nur online erntet Madeleine Häme. Auch im Alltag werde sie auf der Straße oft gefragt, ob sie einen Fatsuit trage oder schwanger sei. Mittlerweile lässt sich die gebürtige Frankfurterin von solchen Anfeindungen zwar nicht mehr beirren, doch zu Beginn ihrer Karriere sah das noch anders aus: "Mit Anfang 20 ist das schon hart, weil man da noch in der Entwicklung der eigenen Persönlichkeit steckt", erklärte die Rothaarige.

Instagram / cheyennepahde Birte Glang, Cheyenne Pahde und Madeleine Krakor am Set von "Alles was zählt"

TVNOW / Kai Schulz Birte Glang, André Dietz, Madeleine Krakor, Sam Eisenstein, Anna Wolfers und Jörg Rohde bei AWZ

Getty Images Madeleine Krakor im Februar 2019 in Köln

