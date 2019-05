Seit dem 10. Oktober 2018 flimmert Madeleine Krakor (35) allabendlich bei Alles was zählt über die Bildschirme. Dabei verkörpert sie die Rolle der Steffi König: eine total liebenswerte, aber auch ziemlich chaotische Kosmetikerin. Während der ersten Monate am Daily-Set haben sowohl die Schauspielerin als auch die Serienfigur bereits so einiges erlebt. Aber was war bisher wohl Madeleines Lieblingsszene? Promiflash hat bei der Steffi-Darstellerin nachgefragt.

Im Interview ließ die 35-Jährige ihre bisherige Zeit am Set der beliebten Vorabendserie Revue passieren. Angesprochen auf ihren schönsten Dreh, sagte sie: "Mir hat jetzt gerade vor allem die Geschichte [...] sehr gefallen: Ingo und Steffi kommen sich endlich näher." Diese romantischen Augenblicke zwischen Steffi und Ingo Zadek (André Dietz, 43) seien am 10. und 13. Mai 2019 ausgestrahlt worden. Auch frühere Drehs mit Steffis Affäre Ben Steinkamp (Jörg Rohde, 35) habe Madeleine "toll" gefunden – insbesondere die gemeinsamen Szenen an einer Kletterwand.

Liebesszenen scheinen aber längst nicht die einzigen zu sein, an die sich Madeleine gerne zurückerinnert. "Auch der Anfang [...], als Steffi mit Isabelle zusammengerasselt ist", legte sie ein weiteres Serien-Highlight dar und stellte zu Steffis Widersacherin Isabelle Reichenbach (Ania Niedieck, 35) klar: "Sie ist einfach eine so fiese Rolle, aber in Wirklichkeit eine total herzliche, liebe Person."

ActionPress / Future Image / Christoph Hardt André Dietz im März 2017 in Köln

Anzeige

ActionPress / EIBNER-PRESSEFOTO UG & CO. KG Jörg Rohde im August 2012 in Köln

Anzeige

Getty Images Ania Niedieck im Juli 2016 in Düsseldorf

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de