Ist Cheyenne Pahde (25) etwa bald im Playboy zu sehen? Die Schauspielerin hat ein gutes Vorbild, nämlich ihre Alles was zählt-Kollegin Madeleine Krakor. Die 35-Jährige hat für das Männermagazin die Hüllen fallen lassen und ziert das aktuelle Cover. Natürlich erzählte Madeleine auch ihrer Freundin Cheyenne direkt von dem aufregenden Shooting. Könnte sie sich auch vorstellen, sich für das Heft auszuziehen?

"Wie Justin Bieber schon sagte: 'Never say never'", witzelte sie gegenüber RTL. Das sind überraschende Töne von der Blondine. Meint sie das etwa ernst? "Ich bin jetzt gerade in so einem Alter, wo ich es noch nicht so gerne machen würde, weil ich mich einfach dafür noch zu jung fühle", erklärte sie. Ob die Fotos von Madeleine (35) ein Grund für Cheyennes Antwort waren? Immerhin zeigte sie sich von den Bildern schwer begeistert!

Madeleine hat sich aber nicht ohne Grund ausgezogen: Sie will ein Zeichen gegen Bodyshaming setzen! "Das Wichtigste ist, dass man zu sich und seinem Körper ein ganz gutes Gefühl hat, und es ist vollkommen okay, wenn ihr Kurven habt", sagte sie im Playboy-Interview.

Getty Images Madeleine Krakor, Schauspielerin

Getty Images Cheyenne Pahde in München, Juli 2018

wcrART / ActionPress Madeleine Krakor bei der UFA Night Cologne 2019

