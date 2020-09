Tanja Szewczenko (43) und Madeleine Krakor (36) sind immer noch gut befreundet. Die beiden Frauen kennen sich noch von früher – genauer gesagt aus ihrer Zeit bei Alles was zählt. Eine Sache hatten die ehemalige Eiskunstläuferin und ihre Kollegin damals gemeinsam: Sie standen bei dem TV-Format beide zum allerersten Mal vor der Kamera. Mittlerweile haben sie sich anderen Projekten gewidmet, stehen aber immer noch in Kontakt.

Dass sie sich auch heute noch blendend verstehen, beweist Tanja ihren Followern vor wenigen Tagen in ihrer Instagram-Story: "Schaut mal, wer hier ist, das ist mein Besuch heute", erklärt Tanja und grinst gemeinsam mit ihrem einstigen Co-Star in die Kamera. In weiteren Clips zeigt sie ihren Fans, was für einen schönen Tag sie miteinander verbrachten: Gut gelaunt sitzen sie am Pool, planschen im Wasser und genießen gemeinsam ein Glas Wein.

2018 arbeiteten Tanja und Madeleine zusammen am Set der Serie, allerdings überschnitt sich ihre Zeit dort nicht allzu lange. Tanja verließ die Produktion vor zwei Jahren, während Madeleines Rolle Steffi König zu diesem Zeitpunkt gerade erst neu vorgestellt wurde. Die 36-Jährige verkörperte ihre Figur über ein Jahr.

Instagram / tanjaszewczenko Tanja Szewczenko, ehemalige AWZ-Darstellerin

wcrART / ActionPress Madeleine Krakor bei der UFA Night Cologne 2019

Karsten Hennig / ActionPress Tanja Szewczenko, ehemalige Hauptdarstellerin bei "Alles was zählt"

