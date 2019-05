Dschungelcamp, Big Brother und jetzt auch noch Das Sommerhaus der Stars? Vor wenigen Wochen hatte Hubert Fella (51) gegenüber Promiflash ausgeplaudert, dass Daniela Katzenbergers (32) Mutter Iris Klein (51) und ihr Mann Peter wahrscheinlich in die portugiesische Finca einziehen werden. Auch andere Medien spekulierten einen Einzug in die Promi-WG. Nun meldete sich Iris zum ersten Mal selbst zu Wort. Ist die Teilnahme etwa nur ein Gerücht?

In einem Instagram-Post dementierte Iris nun eindeutig, dass sie nicht an dem Format teilnehmen wird: "Nein! Wir ziehen in kein Sommerhaus." Eine Bleibe im Süden haben sie und ihr Mann nämlich gar nicht nötig. Wie ihre berühmte Tochter Daniela besitzt die Beauty selber ein sonniges Anwesen: "Wir haben unser Eigenes auf Mallorca", witzelte sie via Social Media weiter rum.

Auch wenn Iris und Peter in diesem Jahr nicht in die starbesetzte Finca ziehen werden – mit von der Partie sind aber auf jeden Fall der "Sie liebt den DJ"-Interpret Michael Wendler (46) mit seiner 18-jährigen Freundin Laura. Gemunkelt wurde auch schon, dass Désirée Nick (62), die spitzeste Zunge der Nation ins Sommerhaus zieht. Sollte sich das bewahrheiten, dürften sich natürlich alle fragen, mit wem die Blondine in Portugal aufkreuzt.

Instagram / iris_klein_mama_ Iris und Peter Klein im Mai 2019 auf Mallorca

Anzeige

Instagram / iris_klein_mama TV-Gesicht Iris Klein

Anzeige

Instagram / iris_klein_mama Peter und Iris Klein

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de