Endlich zu Hause! Gerade Herzogin Meghan (37) dürfte es vorkommen, als sei sie nach einer langen Reise nun am ersehnten Ziel angekommen. Mit ihrem bisherigen Domizil im Kensington Palast war Prinz Harrys (34) Ehefrau ja nie so richtig warm geworden. Obwohl schon lange vermutet wurde, dass der Umzug ins Frogmore Cottage längst vollzogen worden sei, kamen angeblich immer Baumaßnamen dazwischen – bis vor einigen Wochen! Prinz Harry, Herzogin Meghan und Archie Harrison haben sich nun endlich in ihrem neuen Heim eingelebt!

"Dieses Haus ist so kuschlig und warm", schwärmt ein Insider im Interview mit People "Die Energie hier ist so viel besser. Es ist ein totaler Neustart." Schon vor Monaten hatten Meghan und Harry beschlossen, dem Kensington Palast spätestens mit der Geburt ihres ersten Kindes den Rücken zu kehren. Und der Kleine darf sich nun über ein ruhiges Zuhause jenseits des royalen Trubels in Central London freuen.

Das historische Frogmore Cottage, das vor mehr als drei Jahrhunderten erbaut worden war, war in den vergangenen Monaten aufwändig restauriert worden. Nun dürfte es den Wünschen der kleinen Familie entsprechen. Neben dem Luxus edler Möbel und Gemälde sowie moderner Annehmlichkeiten wie einem eigenen Yoga-Studio, gibt es hier vor allem einen Vorteil, den man gar nicht hoch genug schätzen kann: richtig viel Platz – und zwar drinnen und draußen.

