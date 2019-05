Auf diesen Moment haben ihre neugierigen Fans zehn Tage lang gewartet! Mitte Mai startete Aline Bachmann ihren OP-Marathon. Nachdem die DSDS-Kandidatin aus der 2013-er Staffel zuletzt 50 Kilo abgespeckt hatte, sollte nun nach und nach eine optische Rundum-Erneuerung folgen – mithilfe von plastischer Chirurgie. Als erstes war die Nase der Sängerin an der Reihe, die sie sich schließlich trotz anfänglicher Bedenken korrigieren ließ. Im Netz präsentierte die Frau mit der Powerstimme ihren Followern jetzt endlich das Ergebnis des Eingriffs!

Auf Instagram postete die 25-Jährige eine Collage, die sie im Profil zeigt – auf der einen Seite ist Aline vor der Schönheitsoperation zu sehen, auf der anderen Seite danach. "Unglaublich, wie sich das Gesicht Verändert! Zehn Tage ist die Operation her und man sieht schon einen deutlichen Unterschied, obwohl die Nase noch geschwollen ist und ich eine Gipsschiene trage! Ich bin überglücklich", schrieb sie dazu.

Obwohl die Blondine auf ihrer To-Do-Liste anscheinend noch weitere Punkte abarbeiten will – sie möchte sich beispielsweise die Zähne richten lassen, plant eine Bauchdeckenstraffung und eine Brustvergrößerung – gibt sie ihrer Community ein Versprechen: "Das Äußere an mir wird sich jetzt in diesem Jahr ändern, doch mein Charakter bleibt der gleiche! Vergesst das bitte nicht"

Instagram / offiziellalinebachmann Aline Bachmann im Mai 2019

Instagram / offiziellalinebachmann Aline Bachmann im August 2018

RTL / Stefan Gregorowius Aline Bachmann bei DSDS, 2013

