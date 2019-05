Aline Bachmann erinnert sich an eine schwere Zeit! 2013 trat die Dresdnerin durch ihre Teilnahme an DSDS zum ersten Mal ins Licht der Öffentlichkeit. Seitdem begeistert sie ihre Fans in den sozialen Netzwerken mit witzigen Videos und Einblicken in ihre musikalische Karriere. Doch der 25-Jährigen ging es nicht immer so gut: Noch vor knapp drei Jahren wog die Blondine fast 175 Kilo, die sie bis November 2018 auf 122 Kilo reduzierte. Ihr starkes Übergewicht hatte für Aline schlimme Konsequenzen: Mehr als zwei Jahre lang fiel ihre Periode aus, sodass die Musikerin um ihren Kinderwunsch fürchten musste!

In einer ehrlichen Frage-Antwort-Runde auf Instagram sprach Aline ganz offen über ihre Vergangenheit. Wegen ihres Übergewichts sei es für sie damals nicht möglich gewesen, Kinder zu bekommen: "Ich hatte zwei Jahre lang keine Menstruation. Jetzt, nachdem ich nach und nach abgenommen habe, habe ich sie endlich wieder und bin glücklich!" Die YouTuberin erklärte weiter, ihr Wunsch nach einer Familie sei die größte Motivation für ihren Gewichtsverlust gewesen.

Neben dem Kinderwunsch äußerte Aline noch ein weiteres Anliegen – die Sängerin möchte gerne heiraten. Ein Problem gebe es dabei jedoch: "Es ist schwer, den richtigen Mann zu finden", beschrieb sie ihre Situation.

Instagram / offiziellalinebachmann Aline Bachmann vor und nach ihrer Gewichtsabnahme

RTL / Stefan Gregorowius Aline Bachmann bei DSDS 2013

Instagram / offiziellalinebachmann Aline Bachmann, Influencerin

