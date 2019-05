Sie unterstützen Danni Büchner (41) in der Faneteria! Nach dem Tod von ihrem Mann Jens (✝49) holte die Fünffach-Mama das Auswanderer-Pärchen Tamara und Marco Gülpen mit ins Boot. Sie sollen den Laden schmeißen. Doch das Fan-Café, das sie neben ihrem Hostel leiten, ist nicht das einzige Abenteuer, das die beiden erleben. Denn Tamara ist schwanger. Die Wahlmallorquiner erwarten demnächst ihr erstes gemeinsames Kind. Nun verrieten die werdenden Eltern erste Details zu ihrem Nachwuchs.

Das Babybäuchlein der Gastronomin ist mittlerweile nicht mehr zu übersehen. In drei Monaten soll der ihr Spross das Licht der Welt erblicken. Im Bunte-Interview verriet die Schwangere nun, dass sie einen Jungen erwartet. Einen Namen haben die Goodbye Deutschland-Stars aber noch nicht ausgesucht. "Meine Favoriten sind so spanische Namen wie Alessandro oder Leandro, der Marco mag eher so typisch deutsche wie Ben oder Julian. Also wir sind da ganz weit voneinander entfernt", erzählte die 27-Jährige. Bis zur Geburt im September wollen sie sich aber noch einigen.

Damit liegt der Termin noch in der Urlaubs-Saison – für die werdende Mama bedeutet das jede Menge Stress. "Das ist alles im Moment zwar ein bisschen viel. Aber ich gönne mir da schon meine Auszeit", stellte sie klar. Sie wolle darauf achten, dass sie sich nicht überlaste. Aber momentan störe sie der Bauch nicht. Außerdem betont ihre bessere Hälfte, dass er sie auch ausbremse, falls sie sich übernehmen sollte.

