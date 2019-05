Schlechte Nachrichten für alle Fans von Sophia Thiel (24)! Nachdem es in den vergangenen Wochen verdächtig still um die Social-Media-Kanäle der erfolgreichsten Fitness-Bloggerin Deutschlands geworden war, meldete sie sich am Donnerstag mit einem langen Statement bei ihren Fans zurück: Die Beauty wolle sich eine Karriere-Auszeit nehmen, um Kraft zu tanken. Diese Entscheidung zog nun eine Maßnahme nach sich, die ihre Bewunderer ziemlich enttäuschen dürfte: Die nächste geplante Ausgabe des Sophia Thiel Magazins wurde fürs Erste gestrichen!

Das bestätigte eine Sprecherin des verantwortlichen Verlags Hamburger Bauer Media Group nun gegenüber MEEDIA. "Wie bei allen Personality-Konzepten steht die Person – bei unserem Magazin Sophia Thiel – im Fokus", erklärte sie in dem Statement und führte weiter aus: "Sophia Thiel hat sich aus persönlichen Gründen dazu entschieden, eine Auszeit von ihrem Job als Fitness-Model und Influencerin zu nehmen. Dementsprechend wird auch die zweite Ausgabe des Magazins nicht wie ursprünglich geplant erscheinen." Eigentlich sollte das Heft noch diesen Monat in den Verkauf gehen, nachdem die Erstauflage super-erfolgreich gewesen war.

Ob die Hamburger Bauer Media Group das Sophia Thiel Magazin überhaupt weiter herausgeben wird, sei bisher unklar. "Wir verstehen ihre Entscheidung sehr gut und wünschen Sophia für die nächsten Wochen und Monate viel Kraft! Erst dann, wenn Sophia sich wieder vollkommen erholt hat, werden wir uns mit ihr zusammensetzen und künftige gemeinsame Projekte besprechen", betonte die Verantwortliche.

Instagram / pumping.sophia.thiel Sophia Thiel nach dem Training im September 2018

Anzeige

Mathis Wienand/Getty Images Sophia Thiel bei der Glow Beauty Convention, 2017

Anzeige

Instagram / pumping.sophia.thiel Sophia Thiel, Fitness-Bloggerin

Anzeige

Was sagt ihr dazu, dass das Sophia Thiel Magazin erst einmal nicht erscheinen wird? Finde ich total schade! Vollkommen verständlich in Anbetracht ihrer Pause. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de