Das wird ein ganz besonders sportliches Duell bei Schlag den Star! Regelmäßig treten bei der ProSieben-Show Prominente in diversen Geschicklichkeitsspielen und Wettkämpfen gegeneinander an und spielen um ein Preisgeld von 100.000 Euro. Zuletzt konnte sich Sänger Lucas Cordalis (51) gegen Reality-TV-Darsteller Paul Janke (37) durchsetzen. In der kommenden Sendung am 15. Juni werden sich Ex-Skirennläufer Felix Neureuther (35) und Fußball-Star Christoph Kramer (28) ein Battle liefern – und Letzterer ist bereits ordentlich in Kampfstimmung!

Der Mittelfeldspieler von Borussia Mönchengladbach schrieb nun auf Instagram, dass er die Fußball-Sommerpause ohne Nervenkitzel nicht überstehen würde. Deshalb freue er sich ganz besonders auf das bevorstehende Duell. Daraufhin fügte er noch eine kleinen, humorvollen Seitenhieb an seinen Gegner an und postete: "Ich habe übrigens noch nie gehört, dass ein Wintersportler schon mal was im Sommer gewonnen hat."

Die Fans des Kickers stehen auf jeden Fall hinter ihrem Idol und spornten Christoph bereits an: "Mach ihn platt" oder "Du holst das Ding, du bist ein Gladbacher", lauteten beispielsweise zwei Kommentare. Felix äußerte sich bislang nicht zu seiner Teilnahme an der TV-Show. Was glaubt ihr, wer wird das Battle gewinnen? Stimmt unten ab!

