Was hat Lucas Cordalis (51) mit den 100.000 Euro vor? In der ProSieben-Show Schlag den Star trat der Schlagersänger am Samstagabend gegen den ehemaligen Bachelor Paul Janke (37) an. Nach einer knappen Niederlage musste sich Paul letztendlich gegen den Ehemann von Daniela Katzenberger geschlagen geben. Die große Frage lautet daher nun: Welche Pläne hat der Sieger für sein hohes Preisgeld? Geht es für ihn und die Katze etwa endlich in die Flitterwochen?

Obwohl sich die Katze und ihr Kater bereits im Juni 2016 das Ja-Wort gegeben haben, fielen die Flitterwochen vorerst ins Wasser, wie t-online berichtet. Schließlich musste die geschäftige Dani direkt im Anschluss auf Promotour. Doch ihr Ehemann soll ihr nun versprochen haben, den Liebes-Urlaub mit dem Preisgeld nachzuholen. Dabei soll sie ihre Reise gar nicht weit weg führen: Angeblich wollen die beiden in einem Wellnesshotel im Schwarzwald Urlaub machen!

Eine Auszeit kann das Promi-Paar derzeit sicher gut gebrauchen! Der Grund: Erst Anfang März jagte Lucas' Papa Costa (74) allen einen Schreck ein, als er in ein Krankenhaus auf Mallorca eingeliefert werden musste. Was genau dem Musiker fehlt, ist bisher nicht bekannt. Doch seine Fans können aufatmen: Costa soll sich inzwischen wieder auf dem Weg der Besserung befinden.

Petra Borelli/face to face Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger im November 2017 in München

Frederic Kern / Future Image Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis 2018 auf Mallorca

Friedrich,Jürgen Costa und Lucas Cordalis 2018 in Spanien

