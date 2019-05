Noch immer ist die Trauer über den Tod von Jens Büchner (✝49) groß. Als der Kult-Auswanderer im vergangenen November überraschend an Krebs starb, hinterließ er nicht nur die gemeinsamen Kinder aus seiner Ehe mit Daniela Büchner – sondern auch seinen achtjährigen Sohn Leon, den er mit Ex-Freundin Jennifer Matthias bekam. Erst vor Kurzem hatte die 32-Jährige erzählt, wie schwer es für sie gewesen sei, ihrem Sprössling vom Tod seines Vaters zu berichten. Tatsächlich scheint der Verlust seines Vaters den Jungen mächtig aus der Bahn geworfen zu haben – denn nun verriet Jennifer: Leon wird immer schlechter in der Schule!

"Das Zeugnis zu Weihnachten war halt sehr, sehr schlecht. Wenn ich das dann schleifen lasse und da nicht mehr so hinterher bin, habe ich Angst, dass er dann auch irgendwo abrutscht und es nicht schafft", zeigte sich die Blondine in der Vox-Sendung Goodbye Deutschland sichtlich bewegt. Außerdem erzählte sie offen davon, wie schlecht es ihrem Sohn in der letzten Zeit ging – und nahm sich dabei auch selbst in die Pflicht: "Gerade jetzt, nach den ganzen Geschehnissen, ist es noch wichtiger, dass ich für ihn da bin."

Unterstützung bekommt Leon jedoch nicht nur von seiner Mama – auch Daniela hält zu dem Sohn ihres verstorbenen Mannes. In einem Interview machte die Café-Besitzerin kürzlich klar, dass das Kind in ihrem Haus stets einen Platz habe: "Leon gehört zur Familie und ist jederzeit und immer herzlich willkommen."

