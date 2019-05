Was für bewegende Worte von Mel B. (43)! Vor rund zwei Jahren starb der Vater der Sängerin, Martin Brown, an Krebs. Der 63-Jährige hatte lange gegen die heimtückische Krankheit gekämpft und den Kampf letztendlich verloren. Bis zuletzt war das einstige Spice Girls-Mitglied an seiner Seite. Am Dienstag wäre Mels Dad 65 Jahre alt geworden. Anlässlich seines Ehrentages widmete Scary Spice ihm nun rührende Zeilen im Netz!

Auf Instagram veröffentlichte die Sängerin ein ein Foto von sich und ihrem Vater und gratulierte ihm darunter zum Geburtstag. "Ich vermisse dich gerade mehr denn je. Ich habe wirklich die größten Schmerzen, es ist einfach unerträglich", offenbarte die 43-Jährige. Sie wünsche sich, dass ihr Papa sehen könne, wie glücklich und stark sie heute ist. Sie und ihre Schwester Danielle hätten sich geändert. "Wir befassen uns nicht mehr mit Menschen, die uns weh getan haben und wir halten als Familie zusammen", schrieb die Musikerin weiter.

"Ich danke dir, Dad! Ich liebe dich so sehr. Ich wünschte nur, ich würde noch einen Tag mehr zum Kuscheln mit dir haben, das ist alles", beendete die Musikerin den Post. Den Tod ihres Vaters hatte Mel ebenfalls auf Instagram publik gemacht. Damals veröffentlichte sie ein Schwarz-Weiß-Foto, auf dem ihr Dad die Hand von ihr und Schwester Danielle hält.

Getty Images Mel B., Sängerin

Anzeige

Getty Images Mel B. mit ihrem Ex-Mann Stephen Belafonte und ihrem Vater Martin Brown, 2007

Anzeige

Instagram / officialmelb Mel B. und ihre Schwester Danielle halten Händchen mit ihrem Vater Martin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de