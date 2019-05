Na, wenn diese Glücksformel nicht mal aufgeht... Cathy Hummels (31) ist eine echte Powerfrau! Immer wieder setzt sich die schöne Lebensgefährtin von Mats Hummels (30) für mehr Body-Positivity ein, macht anderen Frauen nur zu gerne Mut, auch die vermeintlichen Schwächen zu feiern. So zeigte sie sich ihren Followern nicht nur kürzlich erst ungeschminkt, sondern hatte auch in der Vergangenheit gar kein Problem damit, über Themen wie Gewicht oder Figur offen zu sprechen. Auf Social Media verriet Cathy jetzt: Ihre vermeintlichen Extra-Pfündchen verhalfen der Vollblut-Mami sogar zu mehr Selbstvertrauen!

Auf Instagram teilte die Dirndl-Designerin nun ein Foto von sich, das sie im sexy schwarzen Bikini in Saint-Tropez zeigt. Zufrieden blickt sie dabei in die Kamera. "Rock your body, Ladies. Das Gewicht ist relativ, weil alles eine Frage der Interpretation ist", schrieb die Influencerin zu dem Schnappschuss. "Etwas mehr Gewicht hat mir geholfen = mehr Selbstvertrauen = mehr Glück = mehr Zufriedenheit zu bekommen." Dies sei ihre ganz persönliche Formel. Man müsse einfach nur seine Vorzüge betonen.

Der Post kommt aber nicht bei allen Supportern gut an. Einige User sehen das Bild in Kombination mit der Aussage der Beschreibung als kritisch an: "Das kann nicht dein Ernst sein. Weißt du um die Gewichtung deiner Aussage? Wenn das junge Mädchen lesen, verfallen sie doch dem Magerwahn. Wo hast Du Gewicht? Unglaublich und unverantwortlich", machte einer seinem Ärger Luft.

Instagram / catherinyyy Mats und Cathy Hummels bei der Meisterfeier des FC Bayern, Mai 2019

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels in Saint-Tropez

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels mit Söhnchen Ludwig im Mai 2019

