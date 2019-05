Cathy Hummels (31) zeigt sich richtig natürlich! Normalerweise schmeißt sich die Ehefrau von Profi-Kicker Mats Hummels (30) ordentlich in Schale, um sich der Öffentlichkeit zu präsentieren – und das nicht nur mit Hilfe von schicken Kleidern. Auch das Make-up der Spielerfrau ist stets top! So präsentiert die Influencerin ihren rund 500.000 Followern, was gerade im Trend ist. In ihrem letzten Post ist Cathy allerdings – vollkommen ungewohnt – ohne eine Spur von Schminke zu sehen.

Auf Instagram veröffentlichte die 31-Jährige ein seltenes Pic von sich, auf dem sie im Saint-Tropez-Urlaub zu sehen ist. Darauf steht sie, gekleidet in einen Bikini, vor einem Pool und zeigt so ihren perfekten Body. Doch nicht nur Cathys Figur fällt bei dem Schnappschuss ins Auge, auch ihr ungewohnt natürlicher Look ist ein absoluter Hingucker. Zu dem Bild schrieb sie: "Aktuelle Laune – Bikini und kein Make-up."

Bei ihren Fans kam Cathy derart ungeschminkt richtig gut an: Die junge Mutter konnte sich vor Komplimenten kaum retten. So schrieb ein Follower: "Total natürlich und immer noch wunderschön." Eine andere Bewunderin war ebenfalls hin und weg von Cathys Optik: "Du hast eine super tolle Figur, wovon viele nur träumen können und Schminke hast du ebenso nicht nötig."

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels im Mai 2019 in München

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels, Designerin

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels, Designerin

