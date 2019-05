Große Trauer in Hollywood! Schauspieler Carmine Caridi ist tot. Der US-Amerikaner erlangte vor allem durch seine Rolle als Carmine Rosato im zweiten Teil von "Der Pate" große Bekanntheit. Darüber hinaus wurde er einem breiteren Publikum auch durch seine Rollen in beliebten TV-Serien wie "Starsky & Hutch" oder auch "NYPD Blue" bekannt – nun ist der Darsteller jedoch im Alter von 85 Jahren verstorben.

Nach Angaben von TMZ habe der Schauspieler und Regisseur Chazz Palminteri, der ein enger Freund des Verstorbenen gewesen sei, das Ableben des Kino-Helden nun bestätigt. Laut dem Insider sei der gebürtige New Yorker zuvor ins Krankenhaus eingeliefert worden und dort zunächst in einen komatösen Zustand gefallen. Was genau die gesundheitlichen Probleme ausgelöst haben könnte, sei nicht bekannt. Eines scheint jedoch sicher: Der Schauspieler soll nach seiner Einlieferung zu keinem Zeitpunkt sein Bewusstsein wiedererlangt haben.

Carmine sei neben seinen schauspielerischen Leistungen auch als eine der wenigen Personen bekannt gewesen, die aus der renommierten Academy-Gemeinschaft ausgeschlossen wurden. Grund für den Ausschluss seien Urheberrechts-Verstöße im Jahr 2004 gewesen.

Getty Images Chazz Palminteri, Schauspieler und Regisseur

ActionPress Lee Curreri, Valerie Landsburg, Carmine Caridi und Carlo Imperato in der TV-Serie "Fame"

ActionPress Szene aus "Der Pate"



