König Charles plant Traditionsbruch bei Trooping the Colour

König Charles III. (76) hat beschlossen, bei der diesjährigen Trooping the Colour-Zeremonie von einer jahrhundertealten Tradition abzuweichen. Statt wie Monarchen vor ihm hoch zu Ross an der Parade teilzunehmen, wird Charles laut Mirror gemeinsam mit seiner Frau Königin Camilla (77) die Zeremonie aus einer königlichen Kutsche heraus verfolgen. Dies ist das zweite Jahr in Folge, in dem der König den Ritt auslässt. Der Grund dafür ist vor allem Komfort und Sicherheit, besonders aufgrund seiner Krebsbehandlung.

Währenddessen bereitet sich der König mit Begeisterung auf die nächste große sommerliche Veranstaltung vor: das Royal Ascot. Dort möchte das royale Paar, das eine gemeinsame Leidenschaft für Pferderennen teilt, nicht nur einmal, sondern an allen fünf Tagen des renommierten Events anwesend sein. Charles, der eine wichtige Rolle bei der Unterstützung der Pferderennindustrie spielt, hat gleich zwei Pferde im Wettstreit. Darunter The King’s Falcon, dessen jüngster Sieg Hoffnungen auf einen Erfolg bei Ascot weckt. Diese Entschlossenheit zeigt, wie sehr Charles nicht nur die Traditionen weiterführt, sondern ihnen auch seinen eigenen Stempel aufdrückt.

Privat scheint Charles, der von seiner Familie gerne für seinen Humor und seine zurückhaltende Art geschätzt wird, zunehmend seinen Platz auf dem Thron gefunden zu haben. Während der Sommer mit hochkarätigen gesellschaftlichen Anlässen gefüllt ist, bleibt der König trotz seiner gesundheitlichen Herausforderungen ein engagierter Vertreter der Monarchie. Seine Schwester, Prinzessin Anne, betonte jüngst scherzhaft gegenüber People, wie privilegiert sie sich fühlte, unter der Herrschaft ihres Bruders auftreten zu dürfen. Dieser familiäre Zusammenhalt zeigt, wie stark der Rückhalt innerhalb der königlichen Familie ist, obwohl längst nicht jedes Detail immer streng nach Tradition verläuft.

Getty Images König Charles und Königin Camilla, Mai 2025

Getty Images König Charles, Mai 2025

