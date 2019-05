Große Ehre für Helmut Berger (75)! Der Schauspieler erlangte vor allem in den 70er-Jahren mit Filmen wie "Ludwig II." internationale Bekanntheit – am Mittwoch feierte er nun seinen 75. Geburtstag. In seiner Heimatstadt Bad Ischl wurde das Lebenswerk des Österreichers zu diesem Anlass auf eine ganz besondere Weise honoriert: Er wurde nicht nur mit dem Kultur-Ehrenzeichen der Stadt geehrt – sondern auch mit einer Marmor-Büste nach seinem Ebenbild!

"Ich finde, mit 75 habe ich das auch verdient", kommentierte der Darsteller die Ehrung bereits im Vorfeld der Feierlichkeiten gegenüber Bild. Wie er diesen besonderen Tag begehen würde, wusste er ebenfalls schon vorab: "Ich werde mir ein paar Gläschen Champagner gönnen. Es kommen viele Freunde aus ganz Europa." Mit nun 75 Jahren hat der einstige Weltstar inzwischen ein gestandenes Alter erreicht – trotzdem möchte er keineswegs noch einmal jung sein, wie er klarstellte: "Nein danke! Meine Jugend war sehr anstrengend. Nicht nur für mich, sondern auch für die anderen." Im Alter sei er hingegen deutlich seriöser geworden.

Die Fans des Leinwand-Stars dürfte es freuen, dass er inzwischen wieder über Ehrungen und Geburtstage sprechen kann – zu Beginn des Jahres ging es ihm nämlich noch sehr schlecht. Noch im Januar lag der Schauspieler mit seiner vierten Lungenentzündung im Krankenhaus – doch inzwischen habe er sich erholt: "Unkraut vergeht eben nicht. Ich muss jetzt aber besser auf mich aufpassen."

ActionPress Helmut Berger in dem Film "Gewalt und Leidenschaft", 1974

Getty Images Helmut Berger vor dem Abflug ins "Dschungelcamp" im Januar 2013

Getty Images Helmut Berger, Schauspieler

