Er weiß, wie er seine Traumfrau zum Lachen bringt! Erst vor knapp einer Woche hatte Scarlett Johansson (34) für die Liebesüberraschung gesorgt: Sie wird zum dritten Mal vor den Traualtar treten! Nach zwei gescheiterten Ehen will die Schauspielerin ihr Glück nun mit Colin Jost (36) probieren. An Gemeinsamkeiten scheint es bei der Hollywood-Schönheit und dem Saturday Night Live-Star schon mal nicht zu scheitern: Scarlett ist vernarrt in Colins lustige Art!

Gegenüber People plauderte jetzt ein Insider über die Beziehung der Avengers-Darstellerin und ihres Auserwählten – und der scheint besonders die Bauchmuskeln der 34-Jährigen zu strapazieren. Die Quelle verriet, was sie besonders an ihrem Schatz liebe: “Scarlett mag Colins Sarkasmus und Witz.” Bereits kurz nach den Antrags-News hatte ein Informant gegenüber dem Magazin ausgeplaudert, dass Scarlett und Colin viel gemeinsam hätten. “Sie teilen eine Liebe zu bitterem Humor und Empörung über soziale Probleme, die sich verschlechtert haben”, bestätigte auch die aktuelle Quelle.

Ob es bei ihren vorherigen Ehemännern an fehlendem Humor gescheitert ist? Bei Hollywoods Witzbold Nummer eins, Ryan Reynolds (42), ist das nur schwer vorstellbar. Mit dem Deadpool-Star war Scarlett von 2008 bis 2011 verheiratet. Ihre Ehe mit dem Journalisten Romain Dauriac zerbach 2017 nach drei gemeinsamen Jahren.

Getty Images Scarlett Johansson bei der Weltpremiere von "Avengers: Endgame" in Los Angeles

Getty Images Colin Jost und Scarlett Johansson

Getty Images Ryan Reynolds, Schauspieler

