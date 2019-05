Wie feiert eigentlich so ein Star-Sprössling seinen Geburtstag? Angelina Jolie (43) und Brad Pitt (55) haben aus ihrer gemeinsamen Zeit fünf Kinder. Die Mama trommelte jetzt Maddox (17), Pax (15), Zahara (14) und die Zwillinge Knox (10) und Vivienne (10) zusammen, um mit ihnen einen ganz besonderen Tag zu feiern: Töchterchen Shiloh (13) wurde am vergangenen Montag 13 Jahre alt – und das feierte die Familie in einem Escape Room!

Angelina und ihre Kids besuchten am Abend das interaktive Spiel "The Basement" in Los Angeles, wie People berichtet. Zusammen mit einigen Freunden wurde die Gruppe in einen Raum eingesperrt, aus dem sie sich selbst über Lösen von Rästel befreien müssen. Eingebettet in eine Geschichte treten in diesem Flucht-Game auch menschliche Akteure auf. Nach dem aufregenden Event gab es natürlich noch den obligatorischen Kuchen und obendrauf sogar einen Auftritt eines Magiers zu bestaunen.

Papa Brad Pitt war bei der spaßigen Feier allerdings nicht dabei. Obwohl erst Ende April bekannt wurde, dass sich er und Angelina wieder langsam annähern sollen. Die Kommunikation zwischen den beiden soll laut einem People-Insider wieder besser sein und das Drama um das einstige Liebespaar überwiegend beseitigt.

Getty Images Angelina Jolie, Knox Leon, Zahara Marley, Vivienne Marcheline, and Shiloh Nouvel Jolie-Pitt

Getty Images Angelina Jolie zusammen mit Knox, Vivienne, Pax, Shiloh, Zahara und Maddox, Februar 2019

Getty Images Angelina Jolie und Brad Pitt im November 2015 in Hollywood

