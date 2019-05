Hat sie sich damit ein Fashion-Fauxpas geleistet? Sarafina Wollny (24) hält im Social Web regelmäßig besondere Momente aus ihrem Leben fest. Am Wochenende war die berühmte TV-Familie nun auf der Hochzeit von Bekannten eingeladen. Die Tochter von Silvia Wollny (54) teilte selbstverständlich auch ein Foto mit der Braut im Netz. Doch bei der Community kommt die Outfitwahl der 24-Jährigen alles andere als gut an!

Auf dem Instagram-Bild posiert sie mit einem Blumenstrauß in der Hand neben der strahlenden Braut. Denn Sarafina war die Glückliche, die den Brautstrauß gefangen hat, wie sie in dem Beitrag verriet. Doch statt sich für den Wollny-Spross zu freuen, haben ihre Follower nur Augen für ihr Outfit. Der Reality-Star trug eine rosafarbene kurzärmelige Bluse und eine blaue Jeans. Letzteres ist für viele ihrer Anhänger ein absolutes No-Go: "Mit Jeans auf eine Hochzeit...", "Wieso hast du kein Kleid angezogen?" oder "So gehst du auf eine Hochzeit, also ich würde dich sofort wegschicken", meckerten einige User.

Glücklicherweise kann Sarafina auf ihre treuen Follower zählen: Gleich mehrere setzen sich für sie ein und meinten, dass es ihre Entscheidung sei, was sie trage und dass sie sich wohlfühlen müsse. "Ich finde, sie ist eine hübsche Frau und was sie trägt, sieht gut aus", lobte ein Follower den Wollnys-Star.

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny am Muttertag 2019

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny, Reality-Star

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny mit ihrem Freund Peter Heck

