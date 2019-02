Sie wollen endlich in den Hafen der Ehe einlaufen! Sarafina Wollny (24) hat bereits vor über acht Jahren ihren Mann fürs Leben in Peter Heck (26) gefunden. Die beiden gehen seitdem gemeinsam durch dick und dünn und seit 2012 sind die Turteltauben sogar verlobt! Doch ans Heiraten hat das verliebte Paar bislang noch nicht gedacht, bis jetzt! Denn die TV-Stars haben endlich einen Termin – und sogar eine Überraschung für ihre Fans: Denn die Supporter können das Hochzeits-Spektakel miterleben!

Auf Instagram verkündet die baldige Ehefrau ganz stolz ihr Glück: "Wir trauen uns. Wir freuen uns sehr auf die nächsten Monate voller Planung und Spannung auf unsere Hochzeit." Die beiden wollen noch 2019 den Bund fürs Leben schließen – und das vor ganz TV-Deutschland! "Wir werden in dieser Zeit, was Planung angeht und auch am großen Tag mit Kamera begleitet, wir werden euch mit daran teilhaben lassen", erklärte die TV-Bekanntheit ihren Followern. Die Wollny-Fans können also schon ganz bald Sarafina und Peter beim ganz normalen Heirats-Wahnsinn im Fernsehen verfolgen.

Besonders Sarafinas Mama Silvia (54) ist von der anstehenden Zeremonie ihrer Tochter begeistert, wie sie gegenüber RTL II offenbart hat: "Die beiden sind jetzt schon seit über acht Jahren zusammen und haben das verflixte siebte Jahr überstanden. Ich freue mich auch, den Peter hier in der Familie als Schwiegersohn begrüßen zu dürfen."

Neue Doppelfolge „Die Wollnys“ am Mittwoch um 20:15 Uhr bei RTL II

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny und Peter Heck

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny und Peter Heck

RTL II / Die Wollnys Silvia Wollny

