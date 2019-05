Alex Marks ging in diesem Jahr in Großbritannien beim Bachelor auf die Suche nach seiner Traumfrau! Mit seinem sexy Look und seinem doch sehr weichen Kern konnte der Hottie das Herz von Alicia Oates erobern – und sie nahm seine letzte Rose im Show-Finale auch an! Doch ihre Liebe währte nicht lange: Nach nur zwei Monaten ist es bei den Turteltauben schon wieder vorbei!

Alicia gab das Liebes-Aus in ihrer Instagram-Story bekannt. Sie hätten es schwer gehabt Zeit füreinander zu finden – Alex hätte viel gearbeitet, während seine Auserwählte ihr Partyleben in Essex und Ibiza genossen hätte. Trotzdem hoffe Alicia, dass sie auch weiterhin befreundet sein können. Ein Insider verriet The Sun: "Alex und Alicia hatten eine erstaunliche Chemie und obwohl die Zuschauer geschockt waren, als sie zusammen kamen, wollten sie wirklich, dass es zwischen ihnen funktioniert."

Die Zeitung enthüllte aber auch, dass sich Alex bereits heimlich mit der Zweitplatzierten Charlotte Tyler getroffen habe. Und Quellen behaupten sogar: Der Bachelor hätte ihr gestanden, dass er jede Nacht von ihr träumen würde. Alicia zu wählen sei ein Fehler gewesen und sei nur passiert, weil er "bis oben hin voll war mit Rum."

