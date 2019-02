So heiß ist der neue UK-Bachelor! Bei uns ist die Rosen-Show schon längst in vollem Gange. Junggeselle Andrej Mangold (32) hat sich bereits für die letzten drei Kandidatinnen entschieden. Die britische Version der Kuppel-Show steht allerdings noch in den Startlöchern. Endlich ist bekannt, wer dort in den nächsten Wochen die Schnittblumen verteilen darf – und der sieht so ganz anders aus, als seine Vorgänger!

Wie die Zeitung Daily Mail berichtet, flimmert Personal Trainer Alex Marks demnächst als Bachelor über die Bildschirme. Während die vorherigen, glatt rasierten und perfekt gestylten TV-Junggesellen immer als Schwiegermutterliebling durchgingen, erinnert Alex optisch wohl eher an Superheld Aquaman. Mit seinen 1,98 Metern, langen dunklen Haaren und XXL-Muskeln sticht der 31-Jährige unter den bisherigen Traummännern definitiv hervor.

Aber wie wird der Brite wohl bei den Damen ankommen? Hinter seiner rauen Schale steckt nämlich ein ziemlich weicher Kern. Er hat ein tolles Verhältnis zu seiner Familie und wünscht sich eine Beziehung, wie die seiner Eltern. Auch den Umgang mit vielen verschiedenen Frauen dürfte Alex schon gewohnt sein. In seinem Job als Fitness-Coach hat er sich auf Schwangere und auf Frauen kurz nach der Geburt spezialisiert.

Instagram / on.your.marks Alex Marks, UK-Bachelor

