Schwesta Ewa (34) geht in ihrer Rolle als Mutter voll auf! Seit der Geburt ihrer Tochter Aaliyah Jeyla versorgt die Rapperin ihre Follower regelmäßig mit süßen Baby-Schnappschüssen. Zwar könnte die Musikerin noch vor dem baldigen Antritt ihrer Haftstrafe wieder ins Studio gehen, aber wahrscheinlich verbringt sie ihre vorerst letzten Tage in Freiheit lieber mit ihrem Wonneproppen. Und den präsentierte die Frankfurterin nun erneut ihren Fans auf einem süßen Pic.

In ihrer Instagram-Story teilte die "Kurwa"-Interpretin jetzt eine Aufnahme von sich und einer Freundin mit ihren jeweiligen Kids. Beide halten ihre Sprösslinge auf den Schultern und posieren mit einem lässigen Blick in die Kamera. Viel zu sehen ist von ihrem gut sechs Monate alten Nachwuchs aufgrund der Herzchen-Emojis zwar nicht, aber das Gesicht der kleinen Aaliyah blitzt etwas durch die pinken und blauen Sticker hindurch. Das Bild betitelte die 34-Jährige zudem gewohnt lässig mit den Worten "Kein Make-up, kein Filter."

Wie glücklich Ewa mit ihrem Töchterchen ist, bewies sie zudem bereits vor ein paar Tagen. Auf Instagram postete sie nämlich ein Foto des Mutter-Tochter-Duos vor einer Haftanstalt und verfasste dazu rührende Zeilen. "Mit dir hört sich sogar das Wort "lebenslänglich" plötzlich so erträglich an", was sie mit einem weiteren Herz-Symbol unterstrich.

ActionPress Schwesta Ewa, Rapperin

ActionPress Schwesta Ewa während eines Konzertes in Hamburg

Instagram / schwestaewa Schwesta Ewa mit Töchterchen Aaliyah

