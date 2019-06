Sie halten jeden Meilenstein ihrer Kleinen fest! In den Videos der Influencer Sarah (27) und Dominic Harrison (27) geht es schon längst nicht mehr nur um das Web-Paar selbst: Vor zwei Jahren hatten die beiden ihre erste Schwangerschaft bekannt gegeben – im November 2017 kam die kleine Mia Rose Harrison (1) und damit ein weiter Protagonist ihrer Netz-Beiträge zur Welt. Seither filmen die stolzen Eltern die Entwicklung ihrer Tochter nicht ohne Grund!

"Die schönsten Ereignisse oder Momente, die man als Elternteil wirklich hat, ist meiner Meinung nach, zu sehen, wie sich das Kind entwickelt", erklärt Papa Domi in einem aktuellen Video auf YouTube. Die Vollblut-Eltern teilen ihren Alltag mit Kind eben nicht nur für die Community, sondern auch als Erinnerungen für sich selbst. Dabei blickt Domi auf einen wichtigen Meilenstein in Mias Entwicklung zurück. "Als Mia das erste Mal in die Hände geklatscht hat, boah, ich bin ausgerastet, ich dachte, ich bin bei Michael Jackson auf dem Konzert in der ersten Reihe!"

Neben Mias erstem Handschlag, Gehversuchen und vielem, vielem mehr spielt aber nach wie vor auch die Entwicklung der Harrisons als Paar eine große Rolle: Die beiden finden es schön, sich ihren Weg zu den Eheleuten, die sie heute sind, im Netz immer wieder anschauen zu können.

Instagram / sarah.harrison.official Dominic, Mia Rose und Sarah Harrison

Instagram / sarah.harrison.official Mia Rose und Sarah Harrison

Instagram / dominic.harrison.official Mia Rose und Dominic Harrison

