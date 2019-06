Cardi B (26) will raus aus den Schlagzeilen – aber sorgt gleich für neues Gossip-Futter! Der Rap-Star ist bekannt dafür, privat und in Songs kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Da bildet Cardis neue Single erwartungsgemäß keine Ausnahme. Seit Monaten warten Fans auf "Press", den Nachfolger zu ihrem Hit "Please Me". Am Freitag brachte die Rapperin ihren neuen Song endlich auf den Markt. Jede Menge nackte Tatsachen zur Veröffentlichung sorgen aber umgehend für Kontroversen.

In "Press" rechnet die Sängerin unter anderem mit den Medien ab. "Cardi braucht keine weiteren Schlagzeilen", rappt sie in dem Lied. Das Foto zum Song könnte etwas anderes vermuten lassen. Darauf wird Cardi splitterfasernackt von Polizisten abgeführt, während Fotografen sie ins Visier nehmen. Nur zwei schmale, schwarze Balken "bedecken" ihren Körper. Der sorgte auch auf Instagram für Aufsehen: Dort schimpfte Cardi gegen Fans, die ihr wegen ihrer jüngsten Brust-OP und Fettabsaugung Faulheit vorgeworfen hatten.

"Ich mache mit meinem Körper, was ich will", stellte Cardi in einer Story klar. Außerdem habe sie nicht so viel Zeit wie einige ihrer Kritiker. Ihr Job nehme sie rund um die Uhr in Beschlag, wetterte die 26-Jährige: “Ich habe keine Zeit für Work-out."

Getty Images Cardi B bei den Billboard Music Awards 2019

Getty Images Cardi B bei einem Auftritt in Los Angeles

Getty Images Cardi B im Mai 2019

