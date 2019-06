Was ist beim "ZDF Fernsehgarten" wirklich passiert? Eigentlich sollte Pietro Lombardi (26) heute in der Musik-Show auftreten. Ein Outfit-Problem sorgte allerdings für Ärger. Der DSDS-Juror durfte seine heiß geliebte Cappy nicht tragen und cancelte seinen Gig deswegen. Der Sender behauptete später, der Auftritt sei an Pie gescheitert, da sie ihm einen Kompromiss angeboten hätten. Davon will Pietro allerdings nichts wissen: Er behauptet, das ZDF würde lügen!

Auf Promiflash-Nachfrage hatte ein Pressesprecher erklärt, die Maskenbildnerin hätte Pietro angeboten, das Markenlogo auf seiner Mütze – das das Problem bei der ganzen Geschichte war – abzukleben. So hätte Pie doch noch auftreten können. Laut dem 26-Jährigen sei das allerdings eine Lüge. So einen Kompromiss habe es laut dem Sänger nie gegeben. "Das ist die größte Lüge. Aber der liebe Gott sieht alles. Deshalb schweige ich, weil ich weiß genau, was war und ihr wisst es auch. Aber ein Sender wie ZDF muss sich da natürlich irgendwie rausschmuggeln. Aber mit Lügen kommt man nicht weit", wetterte Pietro in seiner Instagram-Story.

Für den Papa des kleinen Alessio (3) käme eine Performance ganz ohne seine Mütze absolut nicht infrage. Die Kappe für den "Fernsehgarten" einfach abzunehmen war also keine Option. "Die Cappy ist mein Markenzeichen, ich werde auf gar keinen Fall ohne Cappy auftreten", erklärte Pie auf Instagram.

ActionPress Pietro Lombardi bei einem Auftritt in einem Einkaufszentrum

Anzeige

ActionPress/Revierfoto Pietro Lombardi beim ZDF Fernsehgarten in Mainz, Juni 2018

Anzeige

Getty Images Pietro Lombardi im August 2018 in Soltau

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de