Neele Bronst (22) macht aus ihren Beauty-Eingriffen keinen Hehl. Die Germany's next Topmodel-Kandidatin aus dem Jahr 2017 legte sich bereits für eine prallere Oberweite unters Messer und auch ihren Lippen verpasst sie regelmäßig Filler. Aber bringt der perfekt gespritzte Kussmund auch ein anderes Knutsch-Gefühl mit sich? Im Promiflash-Interview plaudert Neele offen über die Erfahrungen mit ihrem Liebsten – schließlich ist er dadurch ebenfalls vom Eingriff betroffen!

Auf Promiflash-Nachfrage, wie es sich denn so mit aufgespritzten Lippen küsst, reagiert Neele mit Humor: "Also, ich fühle das ganz genauso, aber wie es für das Gegenüber ist, weiß ich nicht, weil ich habe noch niemanden geküsst, der selbst Lipfiller hat." Ihr eigener Freund, den die Brünette strikt aus dem öffentlichen Leben heraushält, habe ihr aber bisher keinerlei negative Rückmeldung gegeben.

Mit ihren mehr als 150.000 Followern ist Neele auch als Influencern erfolgreich. Klar, dass von so vielen Fans nicht alle begeistert von der neuen Lippenbreite sind. Im Interview verrät die Hamburgerin, ob sie die negativen Kommentare treffen: "Am Anfang vielleicht schon, aber mittlerweile, muss ich ehrlich sagen, ist es mir egal, weil ich das mache, was mir gefällt."

