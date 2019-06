Schwanger-Pause in Sachen Sport? Nicht bei Janni Kusmagk (28)! Die ehemalige Kuppelshow-Teilnehmerin und ihr Ehemann Peer Kusmagk (43) erwarten aktuell ihr zweites gemeinsames Kind: Der kleine Emil-Ocean (1) bekommt ein Schwesterchen. Mittlerweile ist die werdende Mutter zwar schon im neunten Monat, das Bedürfnis, die Füße hochzulegen, hat sie offensichtlich trotzdem nicht. Hier steht die kugelrunde Surferin mal wieder auf ihrem Brett!

Auf einem aktuellen Foto auf Instagram feiert Janni ihren hochschwangeren Zustand ganz nach ihrem Geschmack: hochmotiviert beim Wassersport. "Ein schöner Anlass, endlich mal wieder aufs Wasser zu gehen. [...] Da ist es eine totale Wohltat heute Morgen, eine Runde auf dem See zu paddeln und einfach ein schönes Gefühl zu spüren, dass man 'es noch kann'", freut sich die 28-Jährige in der Bildunterschrift. Das sei in ihrer fortgeschrittenen Schwangerschaft immerhin nicht mehr selbstverständlich.

"Manchmal vermisse ich meinen Sport so sehr", gibt Janni in der Kommentarzeile außerdem zu. Bereits im Februar bekam sie die ersten Schwangerschafts-Wehwehchen und meinte, dass das Surfen für sie immer anstrengender wird.

Instagram / jannihonscheid Peer und Janni Kusmagk in Potsdam

Instagram / jannihonscheid Emil-Ocean und Janni Kusmagk

Instagram / jannihonscheid Janni Kusmagk, Surferin

