Sex im Alter – das ist ein Thema, das in den Medien und besonders in Hollywood nicht unbedingt häufig behandelt wird. Eine, die das ändern möchte, ist Jane Fonda (81). Die Schauspielerin ist zur Zeit in der erfolgreichen Serie "Grace & Frankie" zu sehen, die das Leben (und auch die Bedürfnisse) von älteren Frauen thematisiert. Laut Fonda sollte Sex im Alter – speziell auf der Kinoleinwand – kein Tabuthema sein.

Bei einer von Hollywood Reporter veranstalteten Diskussionsrunde erklärte die 81-Jährige, dass es ausgesprochen wichtig sei, dass ältere Charaktere auf der Leinwand ein Sexleben hätten. Viele ältere Frauen sprächen sie auf ihre Rolle in "Grace & Frankie" an und meinen, die Serie hätte ihnen Hoffnung gegeben, erzählte sie. Allerdings biete die Öffentlichkeit dafür nur wenig Platz: "Unsere Kultur mag es nicht, wenn Leute mit Falten über Sex sprechen", erklärte die Hollywood-Legende.

Jane erklärte, dass es schon in ihren Vierzigern ihr Ziel gewesen sei, älteren Frauen einmal ein Gesicht zu geben. Dass ihr das gelungen ist, zeigen die zahlreichen positiven Reaktionen auf die Serie. Allerdings gibt es eines, das sie vor der Kamera nicht mehr machen würde: "Ich schätze, ich würde mich nicht mehr nackt zeigen."

Ali Goldstein / Netflix Lily Tomlin und Jane Fonda in "Grace and Frankie"

