In der Nacht von Montag auf Dienstag wurden in New York die Council of Fashion Designers of America Awards verliehen. Star des Abends war eindeutig Jennifer Lopez (49). Die Sängerin erhielt für ihren Einfluss in der Mode-Branche den "CFDA Fashion Icon Award" – und dass sie diesem Preis alle Ehre macht, bewies sie bereits vor der Verleihung auf dem roten Teppich: In einem opulenten Kleid präsentierte J.Lo ihre Hammer-Figur!

Ihr Look war definitiv einer der Eyecatcher des Abends: In einem orangefarbenen Zweiteiler flanierte die 49-Jährige über den roten Teppich. Das raffiniert geschnittene Outfit – bestehend aus engem Oberteil und ausladendem Rock – ließ freie Sicht auf ihre durchtrainierte Körpermitte. Auch ihr Verlobter Alex Rodriguez (43) war vom heißen Look seiner Bald-Gattin angetan. In seiner Instagram-Story veröffentlichte er ein Red-Carpet-Bild der "Hustlers"-Darstellerin und versah den Schnappschuss mit einem "Königin"-Schriftzug.

Jennifers superdefinierter Sixpack kommt nicht von ungefähr. Bereits seit einigen Wochen trainiert die zweifache Mama für ihren Traum-Body und bewies erst kürzlich, dass sich ihr hartes Work-out bezahlt macht. Kurz vor ihrem großen Tour-Auftakt teilte die Beauty Fotos ihres gestählten Körpers und zeigte ihren Fans so, dass sie für die Konzerte mehr als fit ist.

Getty Images Jennifer Lopez und Alex Rodriguez bei den CFDA Awards 2019

Getty Images Jennifer Lopez, Sängerin

Getty Images Jennifer Lopez im Mai 2019 in New York

