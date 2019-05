Heiß, heißer, Jennifer Lopez! Die Sängerin ist schlank, fit und mit 49 Jahren gerade in der Form ihres Lebens. Davon können sich die Fans der Latina auch bald ganz persönlich überzeugen, denn diesen Sommer startet die Musikerin ihre große "It's My Party"-Tour. In den sozialen Medien postete Jennifer jetzt ein Selfie und zeigte sich bei den Vorbereitungen: Dabei präsentierte sie ihren Hammer-Body.

Auf ihrem Instagram-Account meldete sich die Verlobte von Alex Rodriguez (43) jetzt aus dem Fitnessstudio und zeigte dabei ihren stählernen Sixpack. Dazu schrieb die 49-Jährige: "Fit werden vor den Proben, die Tour geht bald los." Am 7. Juni startet Jennifer nämlich ihre Tournee in Los Angeles. Passend zum Namen wird den Fans laut eines Statements des Konzertveranstalters ein "nonstop Partymix aus neuen und alten Hits" versprochen.

Bis zum Auftakt muss sich die Community der "On the Floor"-Interpretin zwar noch ein wenig gedulden, mit ihren heißen Workout-Pics versüßte Jennifer einem Fan die Wartezeit aber garantiert. Er kommentierte das Bild mit den Worten: "Ich freue mich so, dich auf der Tour zu sehen. Dieses Foto hilft mir, bis dahin durchzustehen."

Getty Images Jennifer Lopez und Alex Rodriguez im Mai 2019

Getty Images Jennifer Lopez im Mai 2019 in New York

Instagram / jlo Jennifer Lopez im Bikini

