Vergangenen Samstag schworen sich Barbara Meier (32) und ihr Partner Klemens Hallmann in einer romantischen Zeremonie in Venedig die ewige Liebe. Unter den Hochzeitsgästen war auch Sylvie Meis (41) – und die erschien zum schönsten Tag ihrer Freunde in einer ziemlich auffälligen, sexy Spitzenrobe. Dafür musste sich die Moderatorin kritische Kommentare im Netz gefallen lassen, sie stehle der Braut die Show. Hat sie nicht, betonte die jetzt in einem Interview und stärkte ihrer Freundin den Rücken.

"Ich habe mich sehr gefreut, dass meine Freundin Sylvie den schönsten Tag meines Lebens mit mir gefeiert hat und fand ihr Kleid wunderschön", erklärte die frischgebackene Ehefrau gegenüber Gala und zeigte damit: Zwischen ihr und der Blondine herrscht keinerlei Kleid-Gezicke. Auf ihrem Instagram-Account postete die Rothaarige sogar ein Bild von Sylvie in dem besagten Dress und schrieb dazu: "Du sahst umwerfend aus!"

So schnell konnte der Braut in einem Traum aus Tüll also keiner die Schau stehlen. Selbst unter ein Foto von Sylvie in ihrem sexy Outfit schrieb die frisch getraute Unternehmergattin: "Du sahst so wunderschön aus! Danke, dass du bei unserem Magic Moment dabei warst!" Was meint ihr, findet ihr Sylvies Kleid unangemessen für eine Hochzeit oder haltet ihr es wie Barbara? Stimmt in der Umfrage ab!

AMA / MEGA Klemens Hallmann und Barbara Meier in Venedig, Mai 2019

Getty Images Barbara Meier im Mai 2019

AMA / MEGA Klemens Hallmann und Barbara Meier nach ihrer Hochzeit im Juni 2019

