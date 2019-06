So schön sagt Barbara Meier (32) Ja! Vor etwa einem Jahr hatte der Partner des Models, Klemens Hallmann, bei den Filmfestspielen in Cannes ganz romantisch um die Hand seiner Liebsten angehalten. Seither liefen die Hochzeitsvorbereitungen auf Hochtouren. Nun ist es endlich soweit: Barbara und Klemens treten in Venedig gemeinsam vor den Altar. Erste Paparazzi-Aufnahmen zeigen bereits, wie sehr Barbara in ihrem Hochzeitskleid strahlt!

Die Fotografen lichteten die ehemalige Germany's next Topmodel-Siegerin bei der Ankunft an ihrer Hochzeits-Location in Venedig ab. Ganz stilecht fuhr die 32-Jährige dabei in einem kleinen Boot in der Wasserstadt vor und wurde sogleich von einigen Hochzeitsgästen in Empfang genommen. Für diesen großen Tag hatte Barbara sich für ein traumhaftes Prinzessinnenkleid mit einer imposanten Schleppe und vielen aufwendigen Verzierungen entschieden. Ein langer Schleier und XXL-High-Heels rundeten den Braut-Look ab.

Schon vor einigen Wochen hatte Barbara im Gala-Interview verraten, dass sie für ihr Braut-Outfit keine Kosten und Mühen gescheut habe: "Ich will, dass es besonders ist und es soll sich auch besonders anfühlen – nicht wie eines der vielen Kleider, die ich beruflich trage. Es wird nichts von der Stange sein. Ich lasse mein Brautkleid nach meinen Vorstellungen von einem Designer für mich anfertigen."

Getty Images Klemens Hallmann und Barbara Meier im Juni 2018

Anzeige

AMA / MEGA Barbara Meier an ihrem Hochzeitstag

Anzeige

MEGA Barbara Meier in Venedig

Anzeige

Was sagt ihr zu Barbaras Braut-Look? Wunderschön! Nicht mein Fall! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de