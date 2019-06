Riesige Freude auf das erste Baby! Krysten Ritter (37) und ihr Lebenspartner Adam Granduciel verkündeten im Februar auf dem roten Teppich bei den Oscars offiziell, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Schon damals zeichnete sich ein kleiner Babybauch ab – der ist inzwischen aber wirklich nicht mehr zu übersehen. Nun wurde die "Jessica Jones"-Schauspielerin von ihren Freundinnen sogar mit einer coolen Babyshower überrascht!

Auf Instagram zeigte die 37-Jährige Schnappschüsse von der Party am vergangenen Wochenende: Darauf sind nicht nur viele ihrer Freunde zu sehen, auch Krystens Babybauch, der sich unter ihrem schlichten, schwarzen Umstandskleid abzeichnet, steht immer wieder im Mittelpunkt. Zu den Fotos schrieb die Darstellerin: "Meine besten Freunde haben für mich eine Babyparty organisiert und mein Herz explodiert. Danke, danke!"

Das Motto der Babyshower: Musik! Krysten Ritter bekam einen farbenfrohen Kuchen mit dem Aussehen eines Plattenspielers geschenkt, dazu gab es kleine Kekse in Vinylform. Kein Wunder: Ihr Freund Adam ist schließlich Musikproduzent und Frontmann der Indie-Rockband The War On Drugs. Musik dürfte also auch im Leben des gemeinsamen Nachwuchses schon bald eine entscheidende Rolle spielen.

Getty Images Adam Granduciel und Krysten Ritter bei den Oscars 2019

WENN Krysten Ritter, Schauspielerin

Getty Images Krysten Ritter bei den Academy Awards 2019

