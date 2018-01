Es gehörte wohl ein bisschen Mut dazu, diesen Schritt zu gehen, denn eigentlich ist der "Normalo-Pony" doch ein ganzes Stück länger. Doch es scheint sich gelohnt zu haben. Auf dem Red Carpet strahlte Emma den Fotografen mit ihrer neu in Form gebrachten Haarpracht nur so entgegen. Tatsächlich ist sie nicht der einzige Star, dem dieser freche Look gefällt. Egal, ob Sängerin Katy Perry (33) oder Schauspielerin Krysten Ritter (36) – sie alle trugen ihren Pony in der Vergangenheit megakurz.