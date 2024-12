Comeback als "Jessica Jones"? Krysten Ritter ist begeistert

Krysten Ritter (43), bekannt aus der Serie "Jessica Jones", hat sich jüngst zu einer möglichen Rückkehr in das Marvel Cinematic Universe geäußert. In einem Interview mit ComicBook bekräftigte die Schauspielerin, dass sie bereit sei, erneut in ihre ikonische Rolle zu schlüpfen. Die Aussage des Marvel-Verantwortlichen Brad Winderbaum, der auf der D23 Brazil Expo verlauten ließ, dass er sich eine Rückkehr der Detektivin mit Superkräften wünsche, ließ Krysten aufhorchen: "Das ist wirklich aufregend zu hören. Komm schon, Brad! Lass es uns machen. Ich werde bereit sein", sagte sie gegenüber ComicBook während der Promotion zu ihrem neuen Projekt "Sonic the Hedgehog 3".

Die Serie "Jessica Jones" lief ursprünglich drei Staffeln lang auf Netflix und erzählte die Geschichte einer ehemaligen Superheldin, die ihre Kräfte nutzt, um als Privatdetektivin in New York City zu arbeiten. Nach dem Launch von Disney+ entwickelte Marvel allerdings keine weiteren Staffeln für die Netflix-Produktionen. Dennoch sind einige Charaktere, wie Charlie Cox' (42) Daredevil und Vincent D’Onofrios Kingpin, inzwischen erfolgreich ins Marvel Cinematic Universe zurückgekehrt. Das weckt bei Fans die Hoffnung, auch Jessica Jones in naher Zukunft wiedersehen zu dürfen, insbesondere seit die Rechte an der Serie von Netflix zu Disney gewechselt sind. Bisher gibt es allerdings keine offiziellen Ankündigungen in dieser Hinsicht.

Krysten, die 2015 mit der ersten Staffel von "Jessica Jones" großen Erfolg feierte, hat über die Jahre ihre Bindung zu dieser Figur immer wieder betont. "Es ist ein Charakter, den ich sehr liebe", sagte sie im Interview mit Entertainment Tonight. Auch wies sie darauf hin, dass sie in der Vergangenheit bereits Rollen Jahre nach den Originalprojekten erneut aufgenommen habe, wie in "El Camino" oder "Veronica Mars". Während Krysten offen für ein Revival bleibt, ist sie aktuell auch mit anderen Projekten beschäftigt und genießt ihre Arbeit an neuen Rollen, wie der im kommenden "Sonic"-Film. "Ich bin seit Abschluss der Serie offen dafür, aber ich freue mich genauso über alles, was ich gerade mache", so die Schauspielerin.

Getty Images Krysten Ritter, Schauspielerin

Alberto E. Rodriguez/Getty Images Krysten Ritter bei der GQ Men of the Year Party 2012

