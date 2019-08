Krysten Ritter (37) freut sich gerade über Nachwuchs! Bei der diesjährigen Oscar-Verleihung hatte die Schauspielerin ihre Fans mit einer süßen Wölbung überrascht: Mit einem deutlich sichtbaren Babybauch schritt der "Jessica Jones"-Star mit seinem langjährigen Freund Adam Granduciel über den roten Teppich. Die Schwangerschaft ist nun vorbei und die kleine Familie ist endlich vollständig: Krysten hat einen Jungen zur Welt gebracht!

Das beweist die Geburtsurkunde, die TMZ vorliegt. Laut dem offiziellen Dokument trägt das Söhnchen der 37-Jährigen den Namen Bruce Julian Knight. In den Papieren ist außerdem sein Geburtsdatum zu lesen: Bruce kam am 29. Juli um 14:49 Uhr in Los Angeles zur Welt. Krysten selbst hat die Ankunft des kleinen Mannes bisher nicht via Social Media bekannt gegeben.

Ob wohl das Superhelden-Universe, in dem auch Krystens Serienrolle Jessica unterwegs ist, die Eltern zu dem Namen inspiriert hat? Immerhin gibt es mehrere Charaktere, die Bruce heißen – darunter Bruce Banner alias Hulk und Bruce Wayne alias Batman. Wie gefällt euch der Name? Stimmt unten ab.

Getty Images Adam Granduciel und Krysten Ritter bei den Oscars 2019

Anzeige

MEGA Krysten Ritter in Los Angeles, Juni 2019

Anzeige

David Giesbrecht/Netflix Krysten Ritter in der Marvel-Serie "Jessica Jones"

Anzeige

Wie gefällt euch der Name Bruce? Sehr gut! Nicht so mein Fall! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de